Лукашенко подчеркнул роль патриарха Кирилла в укреплении связей Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив большую роль предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) в укреплении связей между Москвой и Минском.
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