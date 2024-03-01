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Власти Литвы запретили посадку и высадку пассажиров из транзитных поездов в Калининград

Власти Литвы запретили посадку и высадку пассажиров из транзитных поездов в Калининград

Запрет начал действовать с 1 марта 2024 года.С 1  марта 2024 года по распоряжению властей Литвы запрещается посадка и высадка пассажиров в пограничных пунктах Кяна и Кибартай из транзитных поездов на калининградском направлении.

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