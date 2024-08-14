Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Барма Лей
    Что этот идиот делал на крыше поезда?Подростка ударило...
  • лина любимцева
    "ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ"...  Пусть комиссия проверит эти доклады. А то докладывают одно, а на де...План по переселен...
  • Вячеслав Денисов
    Где? В каком городе? Информаторы, бл… !Появилась новая и...

В атмосфере одного из районов Читы выросла концентрация вредных веществ

В атмосфере одного из районов Читы выросла концентрация вредных веществ

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы. Об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в Железнодорожном районе максимальные разовые концентрации диоксида азота превысили допустимые нормы в 1,9 раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх