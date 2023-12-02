Иван Ургант, когда-то ведущий одной из самых популярных телепередач в России «Вечерний Ургант», столкнулся с серьезными трудностями после публикации поста 24 февраля 2022 года с черным квадратом и словами «страх и боль».
Бежавший из России после начала СВО Иван Ургант хочет вернуться: «Дайте мне извиниться»
Комментарии
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Любовь
Не поверю ни единому его слову!! Он весь лживый и хитрожопый! А его дурацкая передача вообще зашевар! О чем она? Что она дает для киа или для души??!! Одна хрень и совсем не смешно!!! Просто стрижет купоны !!!
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12 час.
E
Ed
Без возврата на халявные доходы можно и пустить - пусть попашет токарем или слесарем, плотником, ассенизатором. Да не в Москве, а где то восточнее Иркутска
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8 час.
Махамбет Толеугазин
... не пущать жида на землю Русскую ... осквернит падла ...
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5 час.
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