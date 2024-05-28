Престольный праздник Никольского кафедрального собора г. Бобруйска.

22 мая 2024 года, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил престольное торжество в Никольском кафедральном соборе г.
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