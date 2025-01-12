Пулково в разгар снегопада закрыли на прилет и вылет Воздушная гавань Петербурга в эти выходные работает в сложных метеоусловиях из-за циклона «Чарли».
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Пулково в разгар снегопада закрыли на прилет и вылет Воздушная гавань Петербурга в эти выходные работает в сложных метеоусловиях из-за циклона «Чарли».