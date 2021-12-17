Происшествия

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В Хакасии пенсионерка помогла разоблачить мошенника, продающего электронные сертификаты о вакцинации в Интернете

В конце ноября текущего года в ОМВД России по г. Саяногорску обратилась с сообщением 64-летняя жительница поселка Майна.

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