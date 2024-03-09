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МЧС проверит все склады в России

МЧС проверит на пожарную безопасность все крупные склады в России. Как пишет Комсомольская правда, речь идёт о помещениях площадью от 10-ти тысяч квадратных метров, где высота стеллажей составляет более 5-ти с половиной метров.

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