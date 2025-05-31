В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом

Ежегодные отключения горячей воды с мая по конец августа — начало сентября необходимы для проверок и ремонта трубопроводов, что позволяет предотвращать аварии и обеспечивать надежность коммунальных систем .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии