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Болельщики «Сперс» после 11 поражений подряд надели майки «Сливаем ради Вембаньямы»

Болельщики «Сперс» после 11 поражений подряд надели майки «Сливаем ради Вембаньямы»

«Сан-Антонио» подошел к матчу против «Хьюстона» с серией из 11 поражений подряд. Два поклонника клуба пришли на игру в майках, которые вместе образуют послание «Сливаем ради Вембаньямы».

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