Россиян ждет масштабное повышение пенсий в апреле: кому на него рассчитывать

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. С 1 апреля 2025 года в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение затронет около 4,2 млн граждан, включая пожилых без достаточного стажа, детей-инвалидов, инвалидов детства и тех, кто потерял кормильца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии