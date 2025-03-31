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Россиян ждет масштабное повышение пенсий в апреле: кому на него рассчитывать

Россиян ждет масштабное повышение пенсий в апреле: кому на него рассчитывать

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. С 1 апреля 2025 года в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение затронет около 4,2 млн граждан, включая пожилых без достаточного стажа, детей-инвалидов, инвалидов детства и тех, кто потерял кормильца.

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