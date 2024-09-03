События в Беслане оставили глубокий след в истории нашей страны и в сердцах многих людей, и сегодня мы вновь собрались, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто пострадал в ту страшную дату.
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События в Беслане оставили глубокий след в истории нашей страны и в сердцах многих людей, и сегодня мы вновь собрались, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто пострадал в ту страшную дату.