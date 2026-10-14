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Россиянам назвали пять правил долголетия

Россиянам назвали пять правил долголетия

На продолжительность жизни влияют сразу несколько факторов: движение, сон, питание, состояние нервной системы и способность организма восстанавливаться.

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