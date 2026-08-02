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Царьград

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Для Армении настал крайний случай. Россия нажала на свои кнопки, и Пашинян переобулся

Для Армении настал крайний случай. Россия нажала на свои кнопки, и Пашинян переобулся

Для Армении настал крайний случай. Россия нажала на свои кнопки, и Пашинян переобулся. Ещё недавно он уверял, что у него всё под контролем, Россия ничего армянам не сделает, так как скована договорами и рамками ЕАЭС.

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