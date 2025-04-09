Журнал военной разведки США об "Acht komma Acht", 1942

﻿﻿«Acht komma Acht» в переводе с немецкого означает «восемь запятая восемь» и является прозвищем немецких 88-мм зенитных орудий Flak 18/36/37 и Flak 41/43, которые активно применялись во время Второй мировой войны, в том числе в качестве противотанкового и противофортификационного оружия.