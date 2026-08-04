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За сутки затопило 16 жилых домов и 173 приусадебных участка

За сутки затопило 16 жилых домов и 173 приусадебных участка

За прошедшие сутки в Свердловской области затопило 16 домов и 278 приусадебных участков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля, где под воду ушли 11 жилых домов, 8 дачных домиков и 19 участков, и Невьянский район, где затопило более 140 садов и огородов.

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