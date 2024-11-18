Суд взыскал с солиста Rammstein Тилля Линдеманна более 67 млн рублей за отмену концерта

Фемида считает, что артист незаконно обогатился на 2 924 евро с августа 2021 по апрель 2022 года.Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России принял решение взыскать в солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна 635 400 евро или более 67 млн рублей за концерт, который был отменён в Твери.
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