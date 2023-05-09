Страна и люди

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  • Привет Хотелов
    на то генерал, чтоб говорить.. Он же "Генерал"! взял бы и сделал.. А то продолжают "умничать".. а толку то от сотрясе...Диверсии "бармале...
  • Регина Толстоброва
    Генерал прав. Надо отлавливать этих сволочей и  применять к ним самые суровые  меры.Диверсии "бармале...
  • Федор Родников
    Смерш и точка.Стрелять не взирая на пол и возраст.Диверсии "бармале...

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