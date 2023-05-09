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Привет Хотелов
на то генерал, чтоб говорить.. Он же "Генерал"! взял бы и сделал.. А то продолжают "умничать".. а толку то от сотрясе...
Диверсии "бармале...
Регина Толстоброва
Генерал прав. Надо отлавливать этих сволочей и применять к ним самые суровые меры.
Диверсии "бармале...
Федор Родников
Смерш и точка.Стрелять не взирая на пол и возраст.
Диверсии "бармале...
Страна и люди
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Первый пошёл! Калифорния объявила дефолт
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