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Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

На ежедневном брифинге журналисты попросили Министерство иностранных дел Франции обозначить позицию официального Парижа относительно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с применением запрещённых кассетных боеприпасов.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Поставку оружия на Украину нужно оценить как прямую агрессию против России. Поэтому реакция МИД Франции на террористический акт, мол &quot;Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН&quot;, можно рассматривать как разрешение Российскому МО нанести удар по Парижу в рамках &quot;осуществления законного права на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН&quot;, предотвращая поставку смертоносного оружия, применяемого против России.
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10 час.
Galla
ДАМ уподобился Макрону. Встал с ним &quot;на один уровень&quot;...Это по недоумию, или ... КАК?! Целенаправленная провокация? Достаточно почитать, &quot;диванные&quot; ура-патриоты &quot;всколыхнулись&quot; (каждый суслик агроном), божежки мои! Продолжать бессмысленно. Ибо каждый сможет сам себе вопрос. Кому ВЫГОДНО, чтобы чиновник Великой страны - России опустился до уровня &quot;площадной брани&quot;, словно торговка в базарный день... Извините за НЕ политес.
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9 час.
Anatoli Sitnikow
Разговор должен быть короткий. Вашим оружием убивают нас, значит мы будем считать это войной против нас. И с немцами должен быть такой же разговор. А с Польшей тем более!
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3 час.

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