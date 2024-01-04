На ежедневном брифинге журналисты попросили Министерство иностранных дел Франции обозначить позицию официального Парижа относительно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с применением запрещённых кассетных боеприпасов.
Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Поставку оружия на Украину нужно оценить как прямую агрессию против России. Поэтому реакция МИД Франции на террористический акт, мол "Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН", можно рассматривать как разрешение Российскому МО нанести удар по Парижу в рамках "осуществления законного права на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН", предотвращая поставку смертоносного оружия, применяемого против России.
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10 час.
Galla
ДАМ уподобился Макрону. Встал с ним "на один уровень"...Это по недоумию, или ... КАК?! Целенаправленная провокация? Достаточно почитать, "диванные" ура-патриоты "всколыхнулись" (каждый суслик агроном), божежки мои! Продолжать бессмысленно. Ибо каждый сможет сам себе вопрос. Кому ВЫГОДНО, чтобы чиновник Великой страны - России опустился до уровня "площадной брани", словно торговка в базарный день... Извините за НЕ политес.
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9 час.
Anatoli Sitnikow
Разговор должен быть короткий. Вашим оружием убивают нас, значит мы будем считать это войной против нас. И с немцами должен быть такой же разговор. А с Польшей тем более!
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3 час.
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