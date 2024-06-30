Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

Эксперты: Нарастание напряженности на белорусско-украинской границе грозит обернуться провокациями и диверсиями ВСУ @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения.