Слышали, что в нашем мозге столько микропластика, что хватит на ложку? Разбираем ужастик от американских ученых

Подождите переживать. На днях разлетелась шокирующая новость: ученые Университета Нью-Мексико выяснили, что в образцах головного мозга здоровых людей обнаружено значительно больше микропластика, чем в аналогичных образцах восьмилетней давности.
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