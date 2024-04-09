Канал HBO заморозил один из спин-оффов “Игры престолов”Актер Кит Харрингтон, игравший Джона Сноу в сериале “Игра престолов”, рассказал порталу Screen Rant, что в настоящий момент над многосерийным спин-оффом про его персонажа никто не работает.