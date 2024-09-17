Судьбоносный период для 4 знаков китайского гороскопа: кто обретет настоящую любовь до 2025 года Алёна Юрьева2024 год стремительно движется к своему завершению, и впереди нас ждут осенние и зимние месяцы, которые обещают стать временем значительных изменений в личной жизни для некоторых представителей китайского гороскопа.