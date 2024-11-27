В России годовая инфляция выросла до 8,78 процента

Инфляция в России в годовом выражении увеличилась на 0,1% в сравнении с серединой ноября. Об этом говорится в доклада Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», 27 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
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