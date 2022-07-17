Севастопольские студенты разработали виртуальный тренажер для врачей

В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2022» завершились соревнования Future Skills Team Challenge для команд вузов, организованные Агентством развития навыков и профессий совместно с Севастопольским государственным университетом.
В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2022» завершились соревнования Future Skills Team Challenge для команд вузов, организованные Агентством развития навыков и профессий совместно с Севастопольским государственным университетом.
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