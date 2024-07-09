Культуромания
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Культуромания

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  • Маша Глага
    Пугачиху туда же. Да и остальных .Яну Троянову* вне...
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    Про не ужэ за. были как ипротезку нахрен вы ее из говна на поверхность вытаскиваете? 😡Раскрыт многомилл...
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Яну Троянову* внесли в реестр террористов и экстремистов

Яну Троянову* внесли в реестр террористов и экстремистов

Актрису Яну Троянову внесли в список террористов и экстремистов. Новость сообщили РИА Новости. Причиной для внесения актрисы в список стали высказывания в поддержку уничтожения россиян, в том числе детей.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Пугачиху туда же. Да и остальных .
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