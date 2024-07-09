Яну Троянову* внесли в реестр террористов и экстремистов

Актрису Яну Троянову внесли в список террористов и экстремистов. Новость сообщили РИА Новости. Причиной для внесения актрисы в список стали высказывания в поддержку уничтожения россиян, в том числе детей.
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