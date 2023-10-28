Покушение на Олега Царёва: мотивы, заказчики, исполнители

Кто стреляет в спины российским политикам в Крыму — диверсанты или «ждуны»? Дмитрий Родионов На фото: бывший депутат Верховной рады Олег Царев (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов В Крыму совершено покушение на экс-нардепа Украины, бывшего председателя парламента Новороссии Олега Царева.