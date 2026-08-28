Атаки БПЛА на WB и Ozon: ждем повышения цен?

На этот вопрос ответил председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Ожидать резкого роста цен на онлайн‑площадках WB и Ozon из‑за потенциальных сбоев в логистике на фоне атак вражеских беспилотников не стоит, считает председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.