РЕН ТВ Новости

194 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Конечно электронное голосование лучше,чем идти на избирательный участок и смотреть на эти угрюмые лица на участке,д...Памфилова отметил...
  • Meerflieger
    Опять освободить? Чтобы потом снова дерьмо от вас получать? Дурачки необучаемые...Болгары призвали ...
  • Галина Назарова (Елавкова)
    Ужас, а не выборы...ЕР набирает 45,54...

ЦИК: первые итоги голосования на выборах станут известны после 21:00

ЦИК: первые итоги голосования на выборах станут известны после 21:00

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Первые данные по выборам депутатов Госдумы РФ появятся после 21:00 по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области, передает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх