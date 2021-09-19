ЦИК: первые итоги голосования на выборах станут известны после 21:00

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Первые данные по выборам депутатов Госдумы РФ появятся после 21:00 по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области, передает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.