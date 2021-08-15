В Киеве заявили, что «не полюбят» Россию даже после возврата Крыма

Особенно враждебно настроены к России жители западных регионов Украины.Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.
Особенно враждебно настроены к России жители западных регионов Украины.Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.
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