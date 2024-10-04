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В Петербурге задержали мужчину, напавшего на прибывших к нему на помощь медиков

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на прибывших к нему на помощь медиков

Мужчину, напавшего на бригаду прибывших к нему на помощь медиков, задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России, инцидент произошёл 3 октября на улице Антонова-Овсеенко, куда бригада скорой прибыла, чтобы оказать помощь лежавшему на земле мужчине.

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