В Петербурге задержали мужчину, напавшего на прибывших к нему на помощь медиков

Мужчину, напавшего на бригаду прибывших к нему на помощь медиков, задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России, инцидент произошёл 3 октября на улице Антонова-Овсеенко, куда бригада скорой прибыла, чтобы оказать помощь лежавшему на земле мужчине.
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