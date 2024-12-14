Решено: Мобильные телефоны на уроках запрещены

Парламент принял ряд поправок в Кодекс об образовании, отмечает Noi.md. Ко второму чтению законопроект о художественном образовании был объединен с проектом поправки в Кодекс об образовании, запрещающей использование мобильных телефонов и других электронных средств связи во время уроков.
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