Итальянцы наглеют, бельгийцы наглеют, норвежцы нюх потеряли. Когда их танкеры на абордаж брать будем? И кем?

В качестве ударной силы первых наших конвоев в Атлантике пришлось включить даже хило вооруженный БДК.
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А ЕРники им подтанцовка за мнимую сохранность наличия. Главное - чтоб мы со своим кошельком больше не ЁРничали!