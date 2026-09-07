БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Итальянцы наглеют, бельгийцы наглеют, норвежцы нюх потеряли. Когда их танкеры на абордаж брать будем? И кем?

Итальянцы наглеют, бельгийцы наглеют, норвежцы нюх потеряли. Когда их танкеры на абордаж брать будем? И кем?

В качестве ударной силы первых наших конвоев в Атлантике пришлось включить даже хило вооруженный БДК.

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