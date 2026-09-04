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Wildberries расширяет логистическую сеть: стартовали партнёрские пункты приёма товаров

Wildberries расширяет логистическую сеть: стартовали партнёрские пункты приёма товаров

Маркетплейс Wildberries запустил пилотные партнёрские пункты приёма товаров — они уже функционируют в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.

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