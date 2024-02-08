Путин: Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту

Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту. Об этом в интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону сообщил президент РФ Владимир Путин, трансляция ведется на сайте американского журналиста.
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