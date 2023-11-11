В Казани пройдет форум родного языка

12-14 ноября в Татарстане будет проводиться Всероссийский форум родного языка. В нем примут участие учителя родного (татарского) языка и литературы из различных образовательных организаций Татарстана и других регионов России.
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