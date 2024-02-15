Что есть после ядерной войны? В США начали задумываться о последствиях Ольга ВайленкоКогда учёные вникли в причины массового вымирания динозавров и прочих живых организмов 66 миллионов лет назад, они обнаружили, что причиной стало падение астероида и последующее окутывание планеты толстым слоем сажи и пыли.