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Царьград

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Московский суд назначил 1,5 года за выброшенные из окна бутылки

Московский суд назначил 1,5 года за выброшенные из окна бутылки

В 2025 году москвич выбросил пустую бутылку из окна отеля, ранив девушку на веранде ресторана. Суд вынес приговор – 1,5 года колонии за хулиганство с использованием предмета как оружия.

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