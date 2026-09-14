Париж и Лондон вздрогнули от ответа РФ: главная новость СВО 14 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин, говоря о возможном вводе войск Запада на Украину, предупреждал об ошибках, которые совершают и могут совершить европейцы.
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