Успех СВО развеет русофобский морок: Средняя Азия и тяжелые уроки поддержки западных санкций

Александр Ткаченко

Бла, бла, бла. Если честно зае.бали эти пусто порожние разговоры. Их пиз.дить надо как собак гнид черножопых. А не рассуждать в интернете. Человеческое обращение оно не понимает а только наглеет сверх меры.