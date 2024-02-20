Фото: globallookpress.com/Kay Nietfeld 2 дня назад 9,3K прочитали Узбекистан решил поддержать русофобскую политику Запада – парламент страны принял в первом чтении проект закона, запрещающий банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц.
Успех СВО развеет русофобский морок: Средняя Азия и тяжелые уроки поддержки западных санкций
Комментарии
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Александр Ткаченко
Бла, бла, бла. Если честно зае.бали эти пусто порожние разговоры. Их пиз.дить надо как собак гнид черножопых. А не рассуждать в интернете. Человеческое обращение оно не понимает а только наглеет сверх меры.
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21 час.
Татьяна Курочкина
Да,они понимают только силу,а нормальные равноправные отношения воспринимают как слабость ! Учитывая что Россия огромнейшая и самодостаточная страна(можно сказать ИСПОЛИН) поэтому эти"шафки" воспринимают уступки как слабость.Только СИЛЬНЫЙ КУЛАК ‼️
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8 час.
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