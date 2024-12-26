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Царьград

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Обыски у замминистра здравоохранения Бурятии: новый поворот дела Очирова

Обыски у замминистра здравоохранения Бурятии: новый поворот дела Очирова

В Бурятии проведены обыски у замминистра здравоохранения Валерия Амагырова в рамках дела о превышении полномочий главным врачом Баиром Очировым.

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