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«Страшные последствия»: что стряслось с мамой Бони после пластики

«Страшные последствия»: что стряслось с мамой Бони после пластики

Блогер и модель Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие мамы после пластической операции. Родительница звезды сделала ее в конце прошлого года, потратила девять миллионов рублей и ожидала увидеть «лисьи глазки» и посвежевшее лицо, однако желаемого эффекта не получила.

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