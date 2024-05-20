«Страшные последствия»: что стряслось с мамой Бони после пластики

Блогер и модель Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие мамы после пластической операции. Родительница звезды сделала ее в конце прошлого года, потратила девять миллионов рублей и ожидала увидеть «лисьи глазки» и посвежевшее лицо, однако желаемого эффекта не получила.
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