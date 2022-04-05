Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Вот видя такое прогибание перед хохлами, просто тошнит. Каково видеть такое отношение родителям, погибших или изувече...Уполномоченный по...
  • Вера Рахматова
    Налицо- немотивированная  агрессия! Женщина больна, и она  действительно может и ударить ножом, и взорвать. Обязатель...«Мне нож вытащить...
  • Елена Скворцова
    совершенно верно!«Мне нож вытащить...

В Минсельхозе Крыма заявили, что на полуостров стабильно поставляется продукция из Херсонской области

Из Херсонской области в Крым налажены стабильные поставки продукции. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх