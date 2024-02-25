Глава Минобороны Умеров: у армии Украины есть «мощный и сильный» план на 2024-й

У Вооруженных сил Украины имеется «мощный и сильный» план на 2024-й. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель министерства обороны бывшей советской республики Рустем Умеров.
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