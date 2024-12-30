Инсайдер: Disney довольна Indiana Jones and the Great Circle и хочет увидеть больше игр про Инд...

Инсайдер: Disney довольна Indiana Jones and the Great Circle и хочет увидеть больше игр про Индиану ДжонсаПо слухам, новые проекты по франшизе не только обсуждаются, но и уже находятся в разработке, хотя на данный момент ни один из них официально еще не подтвержден.