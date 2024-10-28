Русские породы собак

Так ли много нужно для счастья? Собачники знают наверняка: хватает шерстяного друга рядом. Какие породы считаются отечественными и в чём их особенности?Эксперты-кинологи гордятся достижениями предков и говорят, что в нашей стране собаководство такое же наследие, как музыка и литература.
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