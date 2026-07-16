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Утро.ru

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Украинцы массово вышли на улицы из-за слухов об отставке Федорова

Украинцы массово вышли на улицы из-за слухов об отставке Федорова

На украинских землях стремительно нарастает политическое напряжение. После просочившейся информации о грядущей отставке министра обороны Михаила Федорова на улицы сразу нескольких городов вышли протестующие.

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Комментарии
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Misha Glusch
данунах?
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