Украинцы массово вышли на улицы из-за слухов об отставке Федорова

На украинских землях стремительно нарастает политическое напряжение. После просочившейся информации о грядущей отставке министра обороны Михаила Федорова на улицы сразу нескольких городов вышли протестующие.
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