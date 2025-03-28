У россиян расширится выбор участков под строительство частных домов

Российские власти планируют изменить интерес граждан с квартир на частные дома. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 28 марта сообщил на пресс-конференции о необходимости увеличения объемов малоэтажного строительства.
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