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ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли ДНР 50 раз, выпустив в общем количестве 244 единицы боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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