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Силы ПВО сбили 1750 украинских дронов и 17 крылатых ракет за сутки

Силы ПВО сбили 1750 украинских дронов и 17 крылатых ракет за сутки

Алексей Коновалов/ТАСС Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1750 беспилотников самолетного типа ВСУ.

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